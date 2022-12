A Seleção Brasileira tem mais uma decisão pela Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Após garantir a classificação contra a Coreia do Sul, a equipe comandada pelo técnico Tite enfrenta nesta sexta-feira (dia 9) a Croácia, às 12 horas (horário de Brasília), pelas quartas de final. O vencedor do duelo no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, avança para a semifinal do torneio.

O duelo marca a oitava participação consecutiva do Brasil nas quartas de final. Desde 1994, o time brasileiro tem marcado presença nessa fase do torneio e busca uma vaga para a semifinal.

Um dos atletas mais experientes do grupo, o lateral Danilo pregou respeito ao time adversário e elogiou a qualidade da equipe croata, que conta com nomes de destaque internacional, como o meia Luka Modric, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018.

“A Croácia marcou cinco gols e sofreu dois. Em seis Copas do Mundo, chegou a uma final e em três quartas de final de final. São números da Seleção. Falando de jogadores, eles têm jogadores do calibre do Modric, que dispensa comentários. Ainda tem o Kovacic, Brozovic, Perisic. São jogadores que eu já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra em grandes decisões, grandes encontros. Vai ser uma partida que vai nos exigir o máximo de concentração, máximo de empenho para ter a felicidade de passar de fase”, classificou.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF