O placar de quatro a três definiu que autônomo Mauro Cerqueira é inocente no caso do assassinato de Maria Aparecida Roseli de Miranda. O Tribunal do Júri foi realizado na quarta-feira (dia 7), no Fórum de Barra Mansa.

A auxiliar de serviços gerais foi assassinada aos 22 anos e teve o corpo encontrado no dia 19 de fevereiro de 2008 no pátio de sucatas no interior da Siderúrgica Barra Mansa (SBM), atual ArcelorMittal, no bairro Saudade. Ela era contratada de uma empresa prestadora de serviços. Mauro Cerqueira, hoje com 64 anos de idade, à época trabalhava como faxineiro.

O inquérito da Polícia Civil concluiu que a jovem foi assassinada dois dias antes, na manhã de domingo (17/02/2008), antes de registrar seu ponto de entrada. O crime aconteceu no dia de menor movimento dentro da fábrica, apesar das câmeras de segurança, que não registraram os últimos passos da vítima.