Natal é tempo de amor, de esperança e também de solidariedade. Por tradição, o fim de ano é a época mais propícia para as campanhas solidárias. Promover uma ação de ajuda ao próximo pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Nesta edição, a Folha do Aço apresenta aos seus leitores alguns grupos e instituições da região que estão empenhados em transformar o ’25 de dezembro’ de muitas famílias. Nas próximas linhas, você saberá como aderir a essa corrente de generosidade e amor.

Árvore Solidária: Uma ação especial que acontece anualmente no Sider Shopping, visando presentear uma criança ou um pet em situação de vulnerabilidade. Até 18 de dezembro, as árvores solidárias estarão expostas no segundo piso para quem quiser e puder apadrinhar. Para participar, o interessado deverá escolher a instituição, retirar a foto de quem deseja beneficiar e depois levá-la no Espaço Família para saber qual é a necessidade do seu escolhido.

Adote Sorrisos: Desde a sua fundação, em 2011, o projeto “Adote Sorrisos” já entregou mais de 7 mil presentes a crianças. Durante os eventos, os voluntários fazem uma festa com distribuição de pipoca, cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, brincadeiras, pinturas e muito mais. Esse ano os brinquedos foram padronizados e os responsáveis buscam conseguir bolas de futebol que serão doadas no dia 17 de dezembro, em parceria com uma escolinha de futebol do bairro Santa Rita do Zarur.

As doações podem ser feitas nos seguintes pontos: Loja Casual no térreo do Pontual Shopping; Bar Decreto, em frente à Praça da Colina; ou na Luclaplast, na Rua Porto Alegre, 62, Loja 2, Santo Agostinho; na Av. Antonio de Almeida, 312, no Retiro; e na Rua Dom Pedro II, 57, Ponte Alta.

Adote um Sonho no Natal: Em Valença, foi criado um projeto para arrecadar presentes para o Abrigo dos Idosos. Entre os pedidos dos internos, há meia de lã, boné, peteca, balas, uma imagem de Nossa Senhora e até mesmo um abraço. Quem quiser ajudar pode entrar em contato através do Instagram @adoteumsonhodenatal.

Amor Animal: O abrigo, que fica em uma chácara no bairro São Luiz, possui quase 80 animais, entre cães e gatos, e, também, precisa de ajuda. Ração, remédios e cobertores são bem-vindos e podem alegrar os pets que vivem no local à espera de um lar. As doações podem ser combinadas com a protetora Nadia Cambraia, por meio do telefone (24) 98134-6306, ou com Rosimar Medeiros, pelo (24) 99934-0737.



Corrente do Bem: A ação social é voltada para fazer o Natal das crianças carentes nos bairros Roma I, Roma II e Fazenda Santa Bárbara. A meta é arrecadar, em média, 120 cestas básicas. Alimentos podem ser entregues para Alda Gonçalves, na Rua 756, n°377, no bairro Casa de Pedra.

Grupo de Amigos Voluntários (GAV): Todos os anos, o grupo se reúne para levar presentes e ceia na noite de Natal para os moradores de rua. “Já são quase oito anos de trabalho social com nossos irmãos de rua. Em toda data comemorativa realizamos ações especiais, como Natal e Páscoa. Isso é uma maneira de demonstrar como são importantes e como a gente realmente se importa com eles”, ressalta Virna Freitas, fundadora do Grupo. Aos sábados, o grupo distribui alimentos, agasalhos e um pouco mais de dignidade aos moradores de rua de Volta Redonda. As campanhas de doação são feitas pela internet e há um grupo de WhatsApp com os voluntários para arrecadação e compras dos itens necessários. Para informações e apoio ao GAV, o interessado para contatar Virna pelo instagram @gav.amigosvoluntarios

Natal por Amor: Moradores de Resende também puderam fazer o bem, presenteando crianças de escolas públicas do município com um kit. Neste ano, o projeto agraciou os alunos das creches Favo de Mel no Cabral, Tia Bernadete e Vicentina. O kit foi composto de uma roupa, um calçado e um brinquedo novos. As arrecadações já terminaram, mas o grupo realiza ações solidárias durante o ano todo. Qualquer ajuda é bem-vinda e pode ser feita pelo Instagram @natalporamor.oficial ou pelo WhatsApp (24) 99998-1646.

19º Natal Solidário: Desde 2004, o grupo de amigos leva brinquedos, panetones, biscoitos e picolés às crianças de dois assentamentos rurais em Piraí, no Bairro Roma e na Ocupação Dom Valdir Calheiros, no bairro Belmonte. Com apoio da Pastoral Afro no Roma, Pastoral da Criança e das comunidades rurais Roseli Nunes e Terra da Paz, o projeto atende a mais de 250 crianças. As doações podem ser feitas em brinquedos na faixa de R$ 30 ou em dinheiro para a compra de picolés, panetones, papéis de presentes e combustível para os veículos que levam o material. A data limite é dia 20 de dezembro, através do PIX 079.802.917-00 (Henri Nicholas).

Turma do Bem: A Turma do Bem surgiu em 2020, durante a pandemia, e, desde então, distribui cestas básicas, além de cestas de Natal com frango, panetone, refrigerante, pêssego em calda e brinquedos para diversas famílias. Quem quiser contribuir com algum desses itens, pode entregar à Simone, na Rua Andrade Neves, nº 336, no bairro Colina.



Sonhos Unidos: Destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, o projeto está com a meta de arrecadar ingredientes para promover um almoço beneficente, que acontece no dia 10, no Clube Palmares, no Eucaliptal. Vale levar a família ou garantir um marmitex para ajudar. O evento visa garantir fundos para a manutenção de um novo espaço que irá acomodar as atividades do projeto. O ponto de coleta é na DVR Móveis, no Conforto, ou pelo PIX (24) 99263-8555. Além disso, o grupo “Sonhos Unidos” está com 52 adolescentes para serem apadrinhados. Quem quiser ajudar, basta acessar o link https://drive.google.com/drive/folders/1sx878JHR7b_f9XZC60KXDn3tPBjjHG2y e escolher sua cartinha.

SOS Califórnia: O grupo foi criado com o objetivo de ajudar as famílias afetadas pela enchente no começo deste mês e fazer com que essas pessoas possam ter um Natal um pouco melhor. Para isso, estão sendo aceitos alimentos, brinquedos e itens de higiene. As doações podem ser feitas na Rua Emiliana Rosa dos Santos, antiga rua 4. O projeto é encabeçado pelos pastores Rosineia e Henrique.

Nota da Folha do Aço: “Fazer o bem, sem olhar a quem”, já dizia o famoso ditado popular. O ato de ajudar o próximo é uma das formas de se fazer o bem. Sempre que puder, ajude a quem precisa, e não somente no Natal. Fazer o bem ao próximo é o maior bem da alma e quando a gente pratica a solidariedade, colhe os frutos da gratidão e da felicidade.