Um jovem, de 25 anos, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e um moto, na noite de sábado (dia 10), em Barra Mansa. A colisão foi registrada na pista sentido Rio da Via Dutra, na altura do bairro Monte Cristo. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Ainda na Dutra

Também no sábado (dia 10), um ciclista foi atingido por um carro na pista sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu na altura do km 323. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital em estado grave.