Na manhã desta terça-feira (dia 13), a Polícia Federal efetuou a prisão de um homem que ocupa cargo de liderança em milícia atuante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde agosto deste ano, quando a PF deflagrou a operação Dinastia visando desarticular a organização criminosa da qual o preso é integrante.

A ação foi realizada por policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e no Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE/PF). A prisão foi efetuada no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

A investigação denominada “Operação Dinastia” foi conduzida em parceria com o GAECO do MP/RJ e resultou na expedição de 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da Zona Oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, além de extorsão e corrupção.