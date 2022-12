Um homem, de 52 anos, morreu nesta quinta-feira (dia 15) em um acidente envolvendo dois veículos na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão ocorreu na altura do km 265, no distrito de Dorândia, a 500 metros da praça do pedágio. O trecho não chegou a ficar interditado, já que os dois veículos saíram da pista.

Entre os veículos envolvidos estavam uma carreta que transportava granito e um carro de passeio, um Renault Clio, com placa de São José dos Campos. Além do condutor do Clio, um cão que estava no veículo também veio a óbito. O motorista da carreta, de 42 anos, não se feriu.

O local passou por perícia e as circunstâncias do acidente serão apuradas.