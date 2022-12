Com a intenção de aumentar a cobertura vacinal contra o sarampo, a poliomielite e conter eventuais surtos, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando uma visita pelos bairros do município para imunização contra estas doenças. As equipes dos postos de saúde estão verificando o sistema vacinal do município e visitando residências de cidadãos com doses atrasadas. O intuito é conversar com estas famílias e verificar a situação.

Para quem não está com a caderneta de vacinação em dia, o imunizante pode ser aplicado na própria casa, durante a busca ativa, facilitando o acesso à vacina. A supervisora de Imunização da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde, destacou a importância da atualização da caderneta vacinal e elogiou o trabalho dos postos de saúde.

– Nossa equipe está sempre empenhada em manter os munícipes imunizados e protegidos. O sarampo é uma infecção muito perigosa e a pessoa deve estar sempre atenta aos possíveis sintomas. Nossa secretaria está sempre à disposição para aconselhar todas as famílias e disponibilizar as doses que estão atrasadas nestas visitas às residências – concluiu Yasmim.

Sarampo

A doença infecciosa grave, causada por um vírus, pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de se evitar o sarampo é pela vacina. Os principais sintomas do sarampo são:

• Febre acompanhada de tosse;

• Irritação nos olhos;

• Nariz escorrendo ou entupido;

• Mal-estar intenso;

O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os critérios de indicação da vacina são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta: características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos. A prevenção do sarampo está disponível em apresentações diferentes. Todas previnem o sarampo e cabe ao profissional de saúde aplicar a vacina adequada para cada pessoa, de acordo com a idade ou situação epidemiológica.

Foto: Felipe Vieira e Chico de Assis