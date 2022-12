“Pingou na rede elétrica, acabou a luz”. O relato é de um morador do Vista Verde. Localizado acima do conjunto habitacional Vila Rica, o bairro é alvo constante de queda de energia elétrica.

“Meu pai é idoso e está acamado, ficamos em uma situação muito ruim. Na última semana, a luz acabou duas vezes e ficamos muitas horas sem previsão de retorno. O bairro inteiro registra no WhatsApp da Light, mas não adianta. No domingo, dia 11 de dezembro, ficamos mais de oito horas e na terça, mais quatro horas sem eletricidade”, disse a professora Leni Menezes.

Consumidores alegam que mesmo quando há apenas ameaça de chuva há situações em que falta luz. “Isso é constante [a queda de energia]. Já aconteceu de não haver previsão de chuva e a luz acabar. Na terça (dia 13), ficamos mais de quatro horas sendo que a chuva durou 30 minutos. Sabemos que podem acontecer estragos, mas estamos em período de chuvas e a concessionária tem que se preparar para atender com agilidade”, afirma Eduardo de Oliveira.

Cansados de esperar providências, moradores apresentaram queixas junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Registrei a reclamação e relatei as falhas constantes na prestação de serviços pela Light. Não dá para reclamar na concessionária porque já fizemos e de nada adiantou”, disse Ailton Soares.

Existe o receio de que a situação piore com a chegada do período de chuvas de verão. Segundo a nutricionista Lara França, moradora do bairro, a demora no restabelecimento do serviço é o que mais incomoda.

“A falta de energia tem sido recorrente e, às vezes, sem qualquer motivo aparente. Isso também só acontece num trecho específico, que é no Vista Verde. Já na Vila Rica as falhas são poucas e, quando não há luz, o problema é corrigido rapidamente”, pontuou Lara. “Ao contrário daqui, sempre que acaba levam horas para retornar, o que acaba trazendo muitos prejuízos para nós moradores, queimando aparelhos e prejudicando as tarefas que precisamos realizar durante nosso dia”.

O que diz a Light

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Light informou que as ocorrências no Vista Verde foram ocasionadas por fortes ventos que derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica no local.

“Por ser uma região densamente arborizada a Light programou para este mês (dezembro) uma série de podas para diminuir as ocorrências e melhorar a qualidade do fornecimento de energia”, disse a concessionária.

A empresa ressaltou que zela pela qualidade do fornecimento de energia e para isso possui equipes que realizam podas e ramos de vegetais em contato com a rede elétrica. Todavia, segundo a Light, fica a cargo dos municípios realizarem o planejamento arbóreo de suas cidades.

“Nesse contexto, podemos estabelecer estratégias em conjunto, alinhando sinergias e oportunidades sobre o tema. A Light realiza uma série de manutenções preventivas em todo o município de Volta Redonda, como a substituição de equipamentos e podas de árvores, e segue empenhada em melhorar os seus serviços e atender da melhor forma possível os seus clientes”.

A empresa finaliza a nota informando, também, que vem investindo na modernização e automação de seus sistemas, como a implementação da tecnologia Self-Healing em cidades como Volta Redonda, Barra do Piraí e Barra Mansa.

“Este sistema inteligente de tomada de decisão atua automaticamente na rede de distribuição para garantir, de forma rápida e segura, o reestabelecimento do fornecimento de energia para os consumidores em casos de interrupções”, conclui.