Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 15), um homem acusado de crimes de homicídio e ameaça. Ele foi localizado pelos agentes no bairro de Cantagalo, naquele município, com base em investigações do Setor de Inteligência.

De acordo com as informações, o autor cumpria pena em liberdade, mediante condições impostas pela Justiça. Ao descumprir as medidas restritivas de direito fixadas, o benefício foi revogado. Contra ele foi expedido mandado de prisão, pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.