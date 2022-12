As pessoas que optarem pelo comércio de Barra Mansa para as compras de fim de ano, além das lojas diversificadas e do artesanato, poderão aproveitar uma programação especial montada na Praça da Liberdade, a famosa “Praça dos Caquinhos”. A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Fundação Cultura (FCBM), montou um palco para shows com artistas regionais e uma praça de alimentação, que funcionará até o dia 27, sempre das 12h às 23h. Neste sábado (dia 17), o músico Carlinhos Mininja apresenta seu repertório a partir das 15h.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou a parceria com a Fundação Cultura e com a Secretaria de Ordem Pública, que disponibilizou mais vagas de estacionamento para a população.

“Barra Mansa tem um comércio de rua muito forte e, para dar mais comodidade e entretenimento na hora das compras, nós trabalhamos em conjunto para montar um espaço com uma programação diversificada na Praça da Liberdade, além de ganharmos mais uma faixa de estacionamento na Avenida Joaquim Leite”, disse o secretário.

Artesanato como opção de presente

Outra opção disponibilizada aos munícipes é o artesanato, que traz peças personalizadas e únicas criadas por artesãos de Barra Mansa. A Feira de Artesanato Edição Especial de Natal está montada na Rua Monsenhor Costa, ao lado da Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, e segue até o dia 24, sempre de 9h às 19h.

A gerente de Turismo, Bhella Santos, destacou a importância da valorização do comércio e, principalmente, do artesanato local. “Atualmente nós temos cerca de 700 artesãos cadastrados, com mais da metade deles possuindo a Carteira Nacional do Artesão. Eles contribuem muito para girar a economia do município. Neste Natal nós temos 100 deles se revezando na Feira de Natal, comercializando artigos natalinos, enfeites para casa, bonecos, doces e biscoitos gourmet, entre outros itens de artesanato”, disse Bhella Santos.

Programação Praça da Liberdade

– Sábado, dia 17:

Praça de alimentação: 12h às 23h

Show: Carlinhos Mininja, a partir das 15h

– Domingo, dia 18:

Praça de alimentação: 12h às 23h

Show: Opsamba, a partir das 17h