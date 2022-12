Dois anos após o falecimento de seu fundador, o tradicional Presépio do Dadinho foi reinaugurado no início desta semana, no bairro Niterói em Volta Redonda. Considerado o maior do Sul do Estado, o espaço funciona na Rua São Vicente de Paula, nº 21, e tem entrada gratuita.

Eduardo Ermida Filho, o Dadinho do Presépio, faleceu em 2020, vítima da Covid-19, e ainda tentando superar o luto, a família decidiu se unir e retomar o projeto, considerado uma tradição natalina na Cidade do Aço há 30 anos.

“Lembro quando eu era criança, adorava ir ao bairro Niterói nessa época para ver os enfeites, as luzes, mas, sobretudo, o Presépio do Dadinho. Aquele espaço tem história, é emocionante e fico imensamente feliz de saber que está de volta. Faço questão de levar meus filhos para verem e aprenderem, assim como eu, na idade deles”, comenta a bancária Juliana Martins, mãe de Enzo e de Isadora, de 7 e 5 anos, respectivamente.

Dadinho era bancário aposentado e foi casado por 46 anos com Regina Ermida. Pai de três filhos – Márcio, Kelly e Eduardo – montou o presépio por 29 edições, sendo a 30ª realizada atualmente por sua família.

“As primeiras peças, ele ganhou de uma tia e montava o presépio no canto da cama, na verdade, um mini presépio, com alguns elementos que ainda existem até hoje. O presépio foi criando proporções, começou a aumentar, chegando a ter mais de cinco metros de comprimento quando era no Retiro. Hoje, ele possui cerca de quatro metros”, conta Kelly Ermida, filha de Dadinho.

De acordo com Kelly, foram 19 anos no Retiro e há 10 o Presépio do Dadinho é montado no bairro Niterói. E além de ter ficado conhecido pela montagem do símbolo cristão na varanda de sua casa, Dadinho também foi exemplo de solidariedade na região. Ele nunca cobrou entrada no presépio, mas sempre realizou campanhas para arrecadar donativos para a população mais necessitada.

Neste ano, o espaço está recebendo alimentos não perecíveis e brinquedos. As doações serão destinadas ao Asilo de Pinheiral e para algumas famílias pouco favorecidas dos bairros Candelária, São Luiz da Barra e São Sebastião.

“Não é porque sou filha dele, mas meu pai era um ser humano ímpar. Ele era incapaz de negar qualquer coisa, para qualquer pessoa. A vida dele sempre foi em prol de ajudar ao próximo. Desde quando trabalhava no banco, sempre procurou ajudar. Era um amigo que precisava de uma muleta, alguém que necessitava de uma cadeira de roda, uma pessoa que pedir por cesta básica, ele se virava. Ia na rádio, fazia apelo, até conseguir”, lembra a filha.

Além do presépio, por 19 anos Dadinho organizou a Festa das Crianças, no bairro São Luiz da Barra, levando diversão, alimentos e prêmios para sorteio. “A festa tomou uma proporção tão grande que, na última edição, entregamos mil pulseirinhas só para as crianças”, comenta Kelly. O Presépio do Dadinho fica aberto para visitação diariamente, no período das 19h às 22h, até 6 de janeiro.

Foto: Evandro Freitas