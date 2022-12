A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30 kg de maconha que estavam escondidos na mala de uma passageira de um ônibus, nesta segunda-feira (dia 19), na Dutra, em Piraí. A ação contou com a ajuda da cadela Corona, integrante do grupo da PRF especializado na atividade policial com cães.

O animal identificou a mala onde estavam escondidos 30 tabletes da droga.

A mulher identificada como proprietária da bagagem foi detida e levada para a delegacia de Piraí. Ela vai responder por tráfico de drogas.

Foto: PRF