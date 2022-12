Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda cumpriram nesta segunda-feira (dia 19) um mandado de prisão contra um homem, de 35 anos, condenado por homicídio. Ele foi localizado em seu local de trabalho, no bairro São Lucas, após uma colega comparecer à unidade policial e registrar notícia crime contra o indivíduo por perseguição.

Segundo relatou, a mulher teve um breve relacionamento com ele, que passou a ameaçá-la de forma reiterada, dizendo que ‘se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém’. Ele também teria dito que a mataria caso fosse contrariado e, por meio de mensagem, chegou a enviar uma foto com uma arma na cintura.

Diante da situação, o setor de inteligência da delegacia passou a pesquisar o autor e verificou que o mesmo tinha uma extensa ficha criminal. Segundo a Polícia, o homem responde por vários crimes, dentre eles homicídio, porte de arma e posse de drogas, estando com mandado de prisão em aberto, e já tendo sido inclusive condenado por homicídio em Volta Redonda. Juntas, as penas chegam a somar mais de 20 anos de reclusão.

Devido a gravidade dos fatos e o perfil do autor, a equipe policial conseguiu deter o indivíduo, que não ofereceu resistência a captura. Na ocasião da prisão, ele teria mencionado que já havia cumprido 13 anos de suas penas, mas que ‘não estaria mais nessa vida’.

O homem agora responderá também pelo crime de perseguição, estando a disposição da Justiça.