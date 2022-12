Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). deflagraram, nesta segunda-feira (dia 19), a 6ª fase da Operação Liberdade. O objetivo é combater maus-tratos e tráfico de animais silvestres.

A ação aconteceu em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ao todo, seis pássaros foram resgatados: três canários da terra, dois coleiros e um chorão. Dois homens foram detidos e autuados por maus-tratos e tráfico de animais silvestres.

De acordo com os agentes, ações de monitoramento vem sendo realizadas para fiscalizar e coletar informações sobre os delitos desta natureza, sobretudo em feiras. As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na prática criminosa.

Divulgação PCERJ