A Prefeitura de Pinheiral inaugurou mais um importante investimento na cidade, o Complexo Esportivo Municipal de Ginástica de Trampolim. Vinculado à Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), o projeto apoiado pelo município desde 2017 passa a ser municipal com suporte 100% gratuito. Com recursos próprios, a prefeitura investiu o valor de R$ 83.950,00 na compra de equipamentos.

Inicialmente o complexo atenderá a 60 crianças na modalidade, sendo que parte das vagas será destinada às atendidas por programas oferecidos pelos CRAS (Centro de referência de Assistência Social). Para demais atletas, os pais e/ou responsáveis deverão comparecer no Complexo Municipal Esportivo [Rua Nini Cambraia, 351, Centro] nos dias 21, 22, 27, 28 ou 29, das 18 às 20 horas para fazer a inscrição com documentos originais da criança e do responsável. As aulas terão início no dia 23 de janeiro, no período noturno, das 19h30 às 21h30.

Participaram da cerimônia de inauguração, o prefeito Ednardo Barbosa, a vice-prefeita, Sediene Maia, os secretários de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, Meio Ambiente, Fábio Nogueira, Procurador Geral, Joviano Cunha e os vereadores, Jordácio Elias Mendonça, Marco Antônio Pereira, o Marquito, Jose Augusto dos Santos Cardoso, o Gugu, Demóstenes Nunes e Mário Arthur Franco.

“Incentivar a prática esportiva, seja qual for, significa dar oportunidades. Justamente por esta razão que criamos o espaço esportivo, pois trata-se de um projeto que apoiamos desde 2017 e agora se torna municipal por acreditarmos que o esporte pode mudar a vida das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. Além de criar hábitos saudáveis desde a infância, diminui o tempo ocioso, momentos em que algumas crianças e adolescentes buscam outras atividades, muitas vezes prejudiciais a sua integridade física e mental. Agradeço a secretária da pasta Aline Gouvêa e sua equipe e demais envolvidos, ao professor [Júnior] que acreditou no projeto e, principalmente, aos pais por nos confiarem os seus filhos. Que nosso complexo seja um grande sucesso e que nele possa se formar grandes atletas”, destacou o prefeito Ednardo Barbosa.

“Pinheiral sempre foi uma cidade de atletas, muito bem representada em competições e sempre saíamos vitoriosos, chegamos a ser reconhecidos como a cidade de esportes. Então hoje esse espaço destinado a ginástica de trampolim vem somar e ratificar essa condição de que nosso povo gosta de esporte e tenho certeza de que muito vai ajudar as nossas crianças e adolescentes. A retomada do esporte pode ser um grande aliado no combate a ociosidade que trouxe a pandemia. Que todos saibam aproveitar o complexo esportivo, multifuncional, porque outras atividades vão acontecer aqui também, que será de grande valia”, reforçou a vice-prefeita, Sediene Maia.

Agradeço a todos que participaram para que esse momento acontecesse, pais, a equipe da secretaria e demais envolvidos. Quero dizer que como jornalista que eu sou, desde o início eu pude acompanhar todos os avanços dessa gestão do prefeito Ednardo Barbosa e vice, Sediene Maia, não apenas como testemunha ocular, eu registrei cada etapa. Nenhuma gestão apoiou tanto uma modalidade como essa dupla e graças a eles hoje damos mais esse salto nesse projeto que começa a valer com regramentos novos e, além disso, será uma forma de atender as crianças que já são assistidas pelos CRAS do Parque Maíra, Cruzeiro e Centro para que tenham também a oportunidade de formarem jovens atletas. Então com o trabalho da equipe e graças a visão desses gestores que futuramente teremos muitos atletas que representarão o município – disse Aline Gouvêa, secretária da SEMECULT.

O vereador Marco Antônio Pereira, que tem duas filhas que participam do projeto, falou sobre o ganho como complexo esportivo.

“Minhas filhas participam das aulas e tenho muito orgulho, serão excelentes atletas, porque elas têm dom e agora terão mais incentivo, pois o prefeito Ednardo tem olhado pelo esporte e o agradeço, também a vice, Sediene, a secretária Aline e as pessoas envolvidas no projeto pois são incansáveis. A ginástica de trampolim tem levado o nome de Pinheiral para outros países e é só orgulho. Represento aqui a Câmara de vereadores que diferente de outros tempos anda de mãos dadas como executivo, pois bem sabemos que quem ganha com essa parceria é a população. Pode continuar contando conosco e parabéns pelo excelente trabalho”, pontuou.

A unidade esportiva vai oferecer inicialmente apenas formação em ginástica de trampolim. O professor, Claudio Júnior de Oliveira Silva faz um convite à população.

“É com muita alegria que estamos iniciando o projeto de Ginástica de Trampolim no município de Pinheiral, agradeço ao prefeito Ednardo e a secretária Aline, que não mediram esforços para essa realização. Gostaria de convidar a população que venha conhecer o projeto”, disse o professor.