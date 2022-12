A Prefeitura de Vassouras depositou nesta terça-feira (dia 20), um Abono Natalino para todos os servidores municipais. Apelidado de Cartão de Natal, o abono, que já havia sido aprovado pela Câmara Municipal, foi pago de forma em que os servidores que recebem até dois salários mínimos, fossem valorizados recebendo o valor mais alto programado, que corresponde a R$ 700. Já para os demais cargos, o abono varia entre R$ 200 a R$ 300.

Esta é a primeira vez que a administração pública de Vassouras concede um abono de Natal para o funcionalismo. Segundo o prefeito, Severino Dias, a ação é uma forma de reconhecer o esforço dos colaboradores durante todo o ano e garantir um Natal ainda melhor.

“Temos uma política de valorização do servidor e não abro mão de seguir trabalhando pensando no bem estar de quem está sempre preparado para servir a nossa população. É muito gratificante conversar com nossos colaboradores e saber que esse valor vai fazer realmente a diferença na mesa de Natal da sua família. E foi exatamente por esse motivo que montamos o planejamento para os servidores com menor remuneração, receberem o maior valor. Nada mais justo”, afirmou, Severino Dias.

A vice-prefeita Rosi também ressaltou a importância do benefício que começou a ser pago em 2022.

“Foi uma alegria muito grande poder oferecer esse benefício aos nossos colaboradores em um período tão especial para as famílias. Essa valorização dos servidores municipais tem sido uma marca do governo Severino e Rosi”, destacou a vice-prefeita.

Foto: Divulgação