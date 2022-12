O município de Valença deu um grande passo na criação de políticas públicas que auxiliem no combate a violência doméstica. Na terça-feira (dia 20), foi inaugurada no Centro da cidade uma unidade do CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher.

O objetivo do novo espaço é ampliar os serviços já oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o foco no atendimento de mulheres vítimas de abusos psicológicos, físicos, sexuais e patrimoniais, fato que, na maioria das vezes, ocorre dentro da própria casa, de acordo com um levantamento da SMAS.

O secretário de Assistência Social de Valença, Rafael Tavares, ressaltou a importância da inauguração do CEAM para a cidade, o qual também fará um trabalho social com os agressores.

“Hoje foi um dia histórico para Valença, um dia de reparação de políticas públicas de assistência social para as mulheres. Essa é uma causa que eu luto há muito tempo. Enquanto vereador, já havia feito uma lei que proíbe agressores condenados pela Lei Maria da Penha de assumirem cargos públicos na Prefeitura e na Câmara. E agora, como secretário, eu tenho a oportunidade de dar continuidade e avançar neste trabalho de proteção às mulheres. Faremos campanhas de conscientização nos bairros e distritos, para mostrar para as mulheres que elas têm direitos, e uma rede de amparo na cidade. Além disso, vamos trabalhar socialmente os homens agressores. É preciso reparar esse problema em sua raíz”, explicou Rafael Tavares.

Aumentos dos casos

A ampliação e necessidade de ter um equipamento social voltado para as mulheres em Valença é justificada pelas estatísticas, de acordo com o secretário. Um levantamento feito pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), aponta que o número de atendimentos às vítimas de violência doméstica no município vem crescendo nos últimos anos, sobretudo os casos subnotificados, tendo em vista a grande extensão territorial do município. Entre os anos de 2021 e 2022, mais de 200 mulheres procuraram o equipamento CREAS pela primeira vez, sendo 64,3% somente no último ano.

Além de suporte jurídico, psicológico e social, o CEAM contará com cursos de capacitação para as mulheres, além de uma brinquedoteca para crianças, que serão acompanhadas por profissionais, enquanto a mãe ou responsável é atendida.

“Tenho certeza que o CEAM será uma grande rede de apoio para as mulheres da nossa cidade. Fico muito feliz com essa inauguração, que é fruto de um um projeto que vem sendo costurado há meses e agora, se tornou realidade”, destacou o prefeito, Fernandinho Graça, durante a inauguração.

O CEAM estará situado na Travessa Fonseca, nº 68, no Centro de Valença e o telefone para contato é (24) 99823-9290 e o e-mail ceam.smas@valenca.rj.gov.br