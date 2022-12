Um homem, de 34 anos, foi preso na sexta-feira (dia 23), após xingar e ameaçar a ex-companheira, de 23, dentro da 94ª Delegacia de Polícia (Piraí). Segundo a ocorrência, anteriormente ao fato, houve uma oitiva com os envolvidos com base em denúncia por vias de fato. Na ocasião, o autor foi liberado por não haver testemunhas e a mulher não apresentar marcas de lesão.

No entanto, após ser liberado, o homem retornou à unidade policial e, na presença dos agentes, xingou e ameaçou sua ex-companheira. O delegado da unidade, Marcelo Haddad, determinou a prisão em flagrante do autor e, em revista pessoal, os policiais encontraram um canivete em seu bolso.

De acordo com o registro, o homem estaria nervoso, agressivo e embriagado, sendo necessário do uso de algemas a fim de resguardar a integridade física do autor e demais pessoas presentes na unidade.

Ele foi autuado por injúria, ameaça e vias de fato e permanece a disposição da Justiça.