Cargos I

O prefeito Neto (sem partido) criou 250 novos cargos na administração direta do município. São 200 vagas de auxiliar de escritório, com os contratados devendo ter nível fundamental. Já para ocupar 50 vagas de orientador social, a exigência é o diploma de nível médio.

Cargos II

Neto também criou despesas com a contratação de cargos comissionados na secretaria de Ação Comunitária (Smac). São seis vagas de assessor jurídico e mais 50 de gerente II.

Inchada I

A folha de pagamento da prefeitura de Volta Redonda anda crescendo. Em 2021, o Município gastou R$ 643 milhões com pessoal. Esse valor foi cerca de R$ 200 milhões a mais que no ano anterior.

Inchada II

Em 2022, já foram gastos R$ 447 milhões, até o mês de outubro.

Orçamento

Para o próximo ano, o Palácio 17 de Julho projeta um orçamento na casa de R$ 1,5 bilhão. Significa dizer que a conta deve ficar bem mais alta com a criação dos novos cargos. Como a administração pode gastar até o teto de 51,3%, patamar prudencial, do que arrecadar, a conta pode chegar a mais de R$ 750 milhões no próximo ano.

Favorável

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do exercício 2021 dos municípios de Valença e Piraí, em sessão plenária realizada no último dia 16. As prestações de contas seguirão para as Câmaras dos Vereadores de cada município para apreciação final.

Deserta

A obra de reparo e troca de forro em PVC, reforma de cobertura, escora de laje do Restaurante Popular de Volta Redonda, que havia sido marcada para o dia 14, deu deserta, ou seja, não apareceu ninguém interessado em fazer o serviço.

Aliás

Com os preços praticados pelo Município, várias obras são descartadas por empreiteiros da cidade e região.

Merenda

A licitação da merenda escolar de Volta Redonda está marcada para o próximo dia 16. O valor estimado do contrato chega à casa do R$ 38 milhões. O prazo é de 12 meses podendo ser renovado até o máximo de 60.

Sinpro

João Batista Dalbone de Carvalho toma posse dia 29 de dezembro na presidência do Sindicato dos Professores de Educação (Sinpro) do Sul Fluminense. Ele foi eleito para o triênio até dezembro de 2025.

Orçamento I

Os vereadores de Barra Mansa votaram e aprovaram o orçamento do município, para 2023. Em sessão realizada na segunda-feira (dia 19), os parlamentares outorgaram a lei orçamentária, elaborada pelo Executivo municipal, que estimou as despesas para o próximo ano no valor de R$ 730 milhões.

Orçamento II

Seguindo os mesmos critérios dos anos anteriores, as secretarias de Educação e Saúde serão as que mais receberão recursos. Sendo destinados R$ 202 milhões e R$ 149 milhões, respectivamente, às pastas.

Orçamento III

Para 2023, a previsão orçamentária de Barra Mansa teve um acréscimo de R$ 131,9 milhões, em relação a este ano.

Coordenador

O jornalista Aurélio Paiva, ex-proprietário do jornal Diário do Vale, foi anunciado na segunda-feira (dia 19) como novo coordenador de Comunicação Social da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Sede

O presidente da Câmara de Itatiaia, vereador Thiago Rodrigues Moreira, homologou no último dia 13 a decisão da Comissão de Licitações, referente a contratação de empresa para a construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal. A empresa vencedora é a Torsor Consultoria e Gerenciamento de Obras. Com vigência de 1080 dias, o valor do contrato é de R$ 13,3 milhões.