Uma mulher e uma criança, de dois anos de idade, foram atacados por um cão da raça pitbull ne noite de sexta-feira (dia 23), em Paty do Alferes. O fato ocorreu na Praça Benjamin Pedro Chaim, no Centro. Segundo a Polícia Civil, o cachorro já havia atacado outra criança recentemente.

As vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Luiz Gonzaga, na cidade vizinha de Miguel Pereira. O menino sofreu uma fratura em um dos braços e uma fissura na região do peito. Já a mulher teve escoriações no joelho. Os dois receberam atendimento na unidade e foram liberados.

Os responsáveis pelo cachorro foram ouvidos na delegacia de Miguel Pereira, autuados e liberados.