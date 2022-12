O xerife está de volta! O zagueiro Daniel Felipe vai vestir a camisa do Tricolor do Aço em 2023. O contrato será até o fim do Campeonato Carioca com opção de renovação por mais um ano e meio a critério do clube.

O atleta já está integrado ao elenco e participa da pré-temporada no Centro de Treinamento Oscar Cardoso.

O zagueiro estava no Al Quwa Al Jawiya do Iraque após disputar a Série C pelo Remo, onde marcou quatro gols. O atleta acumula ainda passagens por Sampaio Corrêa-MA, Portuguesa-RJ e Botafogo-PB nos últimos anos.