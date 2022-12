Policiais civis da 88ªDP (Barra do Piraí) prenderam na manhã desta quinta-feira (dia 29), no bairro Vargem Alegre, em Barra do Piraí, um homem de 28 anos acusado de integrar o tráfico de drogas no município de Barra do Piraí.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca da cidade após investigações da 88ª DP.

Agora, o criminoso será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.