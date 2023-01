O Ministério dos Transportes elaborou o Plano de 100 Dias com as ações prioritárias para os setores rodoviário e ferroviário. No Sul Fluminense, Barra Mansa será o único município a receber parte do investimento de aproximadamente R$ 1,7 bilhão do Governo Federal. O anúncio foi feito na quarta-feira (dia 18), pelo ministro Renan Filho.

A previsão para a cidade comandada pelo prefeito Rodrigo Drable é que, até abril, a pasta feche a contratação da terceira etapa de adequação do Ramal Ferroviário. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é responsável por todas as intervenções que constam no projeto, em uma extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município.

As obras de retirada do pátio de manobras do centro de Barra Mansa são uma antiga reivindicação da população e favorecerá a mobilidade da cidade, com fluidez no trânsito e reaproveitamento de espaços atualmente utilizados pela linha férrea. A Prefeitura acompanha e fiscaliza todas as etapas das obras.

Plano de 100 Dias

Elaborado para melhorar a qualidade das rodovias brasileiras, o Plano de 100 Dias com as ações prioritárias do Ministério dos Transporte, para os setores rodoviário e ferroviário. A proposta é retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves.

Além do recurso que será empregado em Barra Mansa, cujo valor não foi informado, a verba possibilitará a entrega de 861 quilômetros pavimentados, revitalizados e sinalizados até abril de 2023. Ainda haverá a construção e revitalização de 72 pontes e viadutos no mesmo período.

As principais entregas estão incluídas em 12 rodovias que cortam o país. São elas: a BR-432/RR, BR-364/AC, BR-116/CE, BR-101/SE, BR-116/BA, BR-080/GO, BR-101/AL, BR-381/MG, BR-, 447/ES, BR-163/PR, BR-470/SC e BR-116/RS.

Durante coletiva de imprensa, o ministro Renan Filho informou que o governo vai priorizar e fortalecer o uso dos recursos já existentes para obras estruturantes. “Vamos investir nos grandes corredores de transporte, nas duplicações de rodovias e nas integrações ferroviárias para a ampliar competitividade da nossa economia. Estamos fazendo o reordenamento do ciclo de planejamento para os próximos quatro anos”, afirmou.

Retomada

Conforme explicou o ministro, também haverá a retomada de mais 670 quilômetros de obras hoje paradas por falta de verbas, onde estão previstas revitalização, construção e segmentos críticos. Até o fim de 2022, havia mais de 100 empreendimentos em rodovias com ritmo lento ou completamente sem segmento.

De acordo com o ministro, a ideia do governo é ampliar investimentos para fortalecer a competitividade internacional, preservando as condições ambientais do país. “Nossa meta é interromper a involução do setor dos últimos quatro anos. Estamos abertos a aprimorar nossos procedimentos para atrair mais investimentos privados, somando esforços com os recursos públicos”, concluiu.

O Ministério dos Transportes também recebeu sugestões de ações prioritárias por meio de uma consulta pública. Foram mais de 6 mil contribuições, a maioria no sentido de ampliar a competitividade da infraestrutura e da logística de transportes de cargas e pessoas; promover a segurança do trânsito; melhorar a qualidade da infraestrutura e serviços de transportes; e outros pontos relacionados à redução da burocracia, sustentabilidade, governança e acesso à informação.

