A chegada do verão, além do forte calor, traz também a falta d’água. A população de Volta Redonda já começou a sentir nas torneiras a escassez do precioso líquido. A população dos bairros Siderópolis, São Lucas, Colina, Morada da Colina, Santo Agostinho, por exemplo, pedem socorro às autoridades do Município.

Moradora do bairro Siderópolis, Regina Reis relata a precariedade do abastecimento nas últimas semanas. “O abastecimento vem sendo precário, estamos sem água há vários dias. Quando tem fornecimento, a força da água não é suficiente para chegar à caixa, que fica no segundo pavimento da minha casa”, comenta.

Quem também reclama do problema é o morador da Colina, Alex Silva. “Estamos convivendo há anos com a questão da falta d’água aqui no nosso bairro. Chega o verão e voltamos a ter que nos contentar com abastecimento feito por caminhões pipas. Isso quando vem”, pondera o munícipe, complementando: “Estamos desde sexta-feira passada (dia 13) com o problema, pois não existe pressão suficiente para encher a caixas nas partes altas. Ainda temos que ver pessoas lavando calçadas e ignorando a situação”.

Promessa de investimentos

O diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), Paulo Cezar de Souza, o PC, quarta-feira (dia 18) esteve no setor de Engenharia da secretaria de Estado das Cidades, no Rio de Janeiro, para apresentar à equipe técnica da pasta a primeira parte do projeto de construção na nova Estação de Tratamento de Água (ETA) para Volta Redonda.

“Como é sabido, a nossa estação, no bairro Belmonte, está trabalhando na capacidade máxima. Agora, com o calor, nós estamos tendo uma demanda 20% maior de água, o que dificulta os trabalhos e faz com que a gente tenha falta d’água em alguns pontos mais altos. Então, fizemos esse contato, apresentado a primeira parte do projeto, aprovado integralmente, e a ideia é adotar esse critério de ir constantemente ao Rio para levar as partes já concluídas, para que, no final, possamos ter um resultado satisfatório”, informou o PC.

O Saae-VR anunciou que investirá quase R$ 100 milhões para melhorar o abastecimento na cidade. Entre as metas está a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), dobrando a atual capacidade de abastecimento. O investimento é em torno de R$ 80 milhões e acontece em parceria com o Governo do Estado. O terreno onde ficará a ETA já foi escolhido e o projeto foi aprovado pela secretaria de Estado das Cidades.

A previsão é que dentro de quatro meses tenha início o processo de licitação para a construção, que ficará numa área da Prefeitura entre os bairros Volta Grande e Santo Agostinho.

“O Governo do Estado tem sido o maior parceiro da história. Conversamos com o Uruan Cintra, secretário estadual das Cidades, e a Sheila, subsecretária. Eles nos colocaram para conversar com o engenheiro Rafael. Nossa equipe esteve lá e a expectativa é que em até quatro meses possamos estar com a licitação em andamento, mas vamos tentar de todas as maneiras antecipar. Além da nova estação de tratamento de água, estamos realizando a obra da nova rede na Beira-Rio. São obras que buscam atender cada vez melhor a população. Não pode é faltar água”, frisou Neto.

A nova unidade será uma estação do tipo modular, com capacidade de tratamento de 1.200 litros por segundo, a mesma da ETA Belmonte. Na fase inicial, serão 800 litros por segundo, solucionando problemas como a falta d’água no verão, quando ocorrem temperaturas altas e o consumo também aumenta.

“Essa é a única solução para acabar com o problema de água. A rede de distribuição já está sendo melhorada com as obras da Beira-Rio”, afirmou PC.

O diretor-presidente da autarquia lembrou que todos os municípios do país registram aumento da demanda de água no verão, o que pode ocasionar sobrecargas nos sistemas de abastecimentos e, consequentemente, a falta d’água. Nesta época, coincide também com o período de férias escolares, quando as pessoas estão por mais tempo em suas residências, o consumo de água costuma aumentar por conta de atividades como uso de piscinas e outros meios para amenizar o calor.

“A ETA no bairro Belmonte já está operando em sua capacidade máxima. As regiões mais afetadas por esta sobrecarga são as localizadas em partes mais altas de bairros como Vila Brasília, Santa Cruz e parte do Morro da Caviana, no Santo Agostinho. Para chegar a locais como esses, a água passa primeiro pelo abastecimento das regiões mais baixas e com o consumo maior, a água chega aos pontos mais altos em menor quantidade. O Saae-VR tem trabalhado 24 horas por dia para atender as ocorrências o mais rápido possível, inclusive disponibilizando caminhões-pipa para minimizar os transtornos em alguns pontos”, afirmou PC.

Uso consciente da água

Para evitar mais transtornos, o diretor-presidente do Saae pede à população o uso consciente da água, priorizando o consumo humano e evitando desperdícios. “É importante que os moradores também informem corretamente sobre as ruas que apresentarem algum problema no abastecimento, para que o atendimento seja feito de forma correta, evitando demora na solução por deslocamentos para locais onde o abastecimento está regularizado”, frisou PC.

Obras de nova rede

de abastecimento

Paralelo à construção da nova ETA, o Saae realiza obras de uma nova rede de abastecimento na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Depois de pronta, a rede beneficiará cerca de 130 mil habitantes dos bairros que a avenida corta, melhorando o serviço de abastecimento.

São 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto: 4.614 metros estão sendo construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido.

De acordo com o governo municipal, são cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados: R$ 10 milhões.

Foto: arquivo