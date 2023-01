Em tempos de férias escolares, a ansiedade e o tédio podem tomar conta da criançada diante do ócio dentro de casa. E, com o calor a todo o vapor, a turminha fica ainda mais agitada à procura de diversão e lazer. Uma alternativa são as colônias de férias, que possibilitam às crianças momentos de socialização, diversão e aprendizado. E as opções são diversas, se adequando à necessidade e ao bolso de cada família.

Em Volta Redonda, a secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel), ampliou a Colônia de Férias de Verão e vai promover atividades para crianças e adolescentes de sete a 17 anos, entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro, em 15 locais espalhados pela cidade. A programação inclui esporte, passeios e atividades culturais. Mas, atenção: as famílias interessadas devem correr, já que as inscrições terminam no dia 20 de janeiro.

O cadastro deve ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou nos Centros de Convivência, sempre das 8h às 11h e das 14h às 17h. As vagas são limitadas.

Clube dos Funcionários

Durante as férias escolares de janeiro, o Clube dos Funcionários promove mais uma edição da Colônia de Férias de Verão. O evento, que já faz parte do calendário do Clube, começou no dia 16 e segue até 28 de janeiro, na Praça de Esportes Tabajaras (PET), com diversas atividades e oficinas para as crianças.

As matrículas devem ser feitas na secretaria da PET e podem participar crianças entre 3 e 12 anos. Para mais informações, entre em contato com a secretaria do Clube pelo telefone: (24) 2102-2750.

Colônia de Férias Firjan

A temporada de verão 2023 da Colônia de Férias Firjan Sesi está com inscrições abertas em todo estado do Rio e podem ser feitas na unidade escolhida ou pelo site da instituição. As atividades serão realizadas até 27 de janeiro em período integral (8h às 17h) ou parcial (13h às 17h), com conteúdos educativos e divertidos voltados à promoção da saúde, além de serem conduzidas por profissionais experientes. A oferta inclui: futebol, vôlei, queimada, brincadeiras antigas, oficina de culinária, jogos educativos, gincana, oficina maker, entre outros divertimentos e conteúdos educativos.

Programação especial no Zoo-VR

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, também está oferecendo uma programação especial com atividades para o período de férias escolares. Camas elásticas (pula-pula), piscina de bolinhas, parede de escalada e cesta de basquete estão instalados na área de estacionamento do zoológico e ficarão disponíveis todos os dias, das 9h às 16h, até o fim de janeiro. Os tradicionais pedalinhos também estão funcionando das 8h30min às 16h.

As crianças também poderão, no último domingo de janeiro (dia 29), aproveitar a contação de histórias com o ator Rafael Gusmão, que trará temas de livros infantis. De acordo com a secretaria municipal de Cultura, que está promovendo a atividade, serão duas apresentações: uma pela manhã, às 10h, e outra à tarde, às 15h, na área de lazer do zoológico.

Dentre as principais atrações do local está o recinto de imersão, que também atrai crianças e adultos pela possibilidade de estar perto dos animais. O espaço, com cerca de 750m², abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis. As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h30min e 11h30min, e à tarde, das 15h às 16h.

Férias e telas

O tempo ocioso e falta de rotina escolar faz com que muitas crianças se percam nas telas de computadores, celulares e videogames. Enquanto isso, pais e responsáveis tentam driblar os limites e buscar um equilíbrio saudável quanto ao uso da tecnologia como alternativa de lazer durante as férias.

Mesmo em um mundo cada vez mais digital, o uso excessivo da internet pode ser prejudicial à saúde e acarretar diversos problemas, como exclusão social, alteração do sono e ansiedade.

Para Nathália Ribeiro, neuropsicopedagoga, psicopedagoga e psicomotricista, é importante estipular um horário e inserir outras brincadeiras como opção. “Existem alguns jogos na internet que podem ser divertidos no celular e no tablet, quem sabe se você participar junto dessa brincadeira ela fica mais divertida?”, aconselha.

A profissional ressalta que nesse período de férias, ficar em casa com as crianças pode ser desesperador para muitos pais ou responsáveis, sem saber o que fazer e como entreter os filhos. Por isso, há várias dicas para que esses dias sejam mais leves, divertidos e com criação de memórias afetivas.

“Devemos, inicialmente, listar quantos dias ficaremos em casa e depois o cardápio desses dias. Uma dica importante é montar com as crianças, eles gostam de dar suas sugestões e vão gostar de participar. Depois, organizar uma rotina de férias. Faça uma tabela com os dias da semana e, junto com as crianças, coloquem as coisas que vão fazer, pensem em brincadeiras com chuva, sem chuva, dentro de casa, na rua, na pracinha, inclua os horários das refeições. Aí, é só diversão”, sugere.

Nathália Ribeiro, porém, faz uma advertência: “Lembre-se que quando a criança brinca, ela se desenvolve, estimulando seu cognitivo, sua parte psicomotora, seu aspecto social, emocional e criam memórias afetivas que farão para sempre parte da vida dela”.