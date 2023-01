Um homem apontado como possível participante da chacina ocorrida em dezembro do ano passado no Açude I, em Volta Redonda, foi preso na manhã de sexta-feira (dia 27). Os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos no bairro Coqueiros, por policiais civis da 93ª DP.

O suspeito foi identificado como Alexsander Dias Soares, conhecido como Japão ou JP, de 25 anos. Segundo as polícia, além do crime das quatro mortes do dia 8 de dezembro, ele é investigado pela autoria de outros homicídios registrados na região. Os crimes seriam motivados por disputas por territórios de pontos de venda de drogas.

Ele também é considerado un dos líderes do tráfico no Coqueiros.

No endereço onde Alexsander Soares foi preso, na Rua Jorge Caetano Cimonato, policiais civis apreenderam uma pistola Glock 9mm com numeração raspada. A arma estava adaptada com kit rajada e carregadores, totalizando 40 munições. A arma apreendida foi encaminhada para exame de balística, procedimento que pode auxiliar nas investigações conduzidas pela 93ª DP.

Japão é investigado por outros crimes praticados na região – Fotos Reprodução

Coordenada pelos delegados Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Ericka Julio Batitucci, a operação resultou também na apreensão de dois aparelhos celulares, um veículo Hyndai Creta – roubado na área da 20ª DP (Vila Isabel) – , uma moto CB Honda 500cc com numeração suprimida e roupas camufladas, possivelmente utilizadas em execuções flagradas por câmeras de segurança, como na chacina do Açúde I.

Alexsander não resistiu a ordem de prisão e foi conduzido à Delegacia de Volta Redonda, onde foi ouvido em todos os inquéritos apontados como participante e, posteriormente, apresentado ao sistema carcerário.