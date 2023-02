Morreu nesta quinta-feira (dia 2), no Rio de Janeiro, a jornalista e apresentadora Glória Maria. Aos 73 anos, ela estava internada desde o início do mês de janeiro no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. Glória fazia tratamento contra um câncer no pulmão e estava afastada da TV Globo desde dezembro para se dedicar à saúde. A causa da morte, no entanto, não foi informada.

Nascida do Rio de Janeiro, filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, Glória se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). O primeiro estágio foi no programa do Chacrinha, na Globo, nos anos 1960. Estreou como repórter da Globo em 1971. Passou pelo Jornal Hoje, RJTV, Bom Dia Rio e Jornal Nacional. Em 1986, Glória passou a integrar a equipe do Fantástico, e se tornou apresentadora do programa de 1998 a 2007. Glória se destacou também ao entrevistar celebridades como Madonna, Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman e Leonardo Di Caprio. Viajou por mais de 100 países para cobrir matérias especiais da emissora e se consagrou como um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro.

Glória Maria deixa duas filhas adolescentes, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14. As duas foram adotadas em 2009, após uma viagem à Bahia.

Foto: Reprodução/Instagram