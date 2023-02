Agentes da Polícia Federal aderiram à campanha de doação de sangue do Hemonúcleo de Volta Redonda. Na manhã de quinta-feira (dia 16), cerca de 15 servidores estiveram na unidade que funciona no Hospital São João Batista, entre eles o delegado Pedro Paulo Simão da Rocha.

“A gente sempre procura atender os chamados aqui do Hemonúcleo, sobretudo, nesta época que nós sabemos que as demandas de transfusões são muitas e as doações elas diminuem, sobremaneira, porque as pessoas viajam para o Carnaval e no final de ano também acontece. E é exatamente na época que as doações diminuem que a demanda aumenta. Então, a gente tenta ajudar dessa forma. Tentando também servir de exemplo, já que a PF é uma instituição muito bem aceita pela sociedade, para que outras pessoas possam fazer a sua doação”, salientou Pedro Paulo.

A necessidade de sangue nos hospitais e serviços de saúde não dá folga nesse período de folia. Estatísticas apontam que os números de transfusões são maiores, devido aos acidentes comuns nesta época.

O responsável pelo setor, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, ressalta que os estoques estão em níveis preocupantes neste início de ano, e comprometem o fornecimento de sangue e hemocomponentes para os locais atendidos pela unidade.

“Nesse período de férias, as doações caem muito. Por isso, fazemos um apelo à população para que nos ajude a manter o nosso estoque de sangue. Esse período é um dos mais críticos do ano e reflete diretamente no movimento de doadores. Doar sangue é simples, rápido e não dói. Todo ser humano em boas condições de saúde pode doar sangue sem qualquer risco ou prejuízo à saúde. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental”, explica o médico.