Policiais militares do 28º BPM, após informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam, na tarde deste sábado (dia 18), no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, uma pistola calibre 9mm municiada, 28 pedras de crack, 382 pinos de cocaína, seis tiras e três pedaços de maconha, dois rádios de comunicação, um caderno com anotações e 500 etiquetas para embalagens com drogas.

Os agentes foram verificar denúncia de blocos carnavalescos e bailes não autorizados e observaram três suspeitos, um deles menor de idade, que seriam ligados a facção Comando Vermelho, comercializando entorpecentes e portando uma arma de fogo. Quando um dos suspeitos avistou as viaturas, eles começaram a efetuar disparos de armas de fogo, contra os policiais, na tentativa de fuga.

O suspeito e o material apreendido, foram levados para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: PM