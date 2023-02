O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, determinou que todas as secretarias do município levantem os números e ocorrências em virtude da cheia do rio Paraíba do Sul nesta quarta (dia 22). Segundo as secretarias de Defesa Civil e de Assistência Social, não há registros de desabrigados nem desalojados.

O volume do Rio Paraíba subiu em decorrência das fortes chuvas que caíram nos municípios do Sul Fluminense na noite de terça (dia 21). Em Barra do Piraí, não houve complicações pelo volume de águas pluviais. No entanto, em função ao que foi registrado na Barragem de Santa Cecília, a Secretaria de Defesa Civil decidiu ficar em alerta e transmitir ao chefe do Executivo o perigo iminente de inundações.

“Estávamos monitorando a cheia junto à Light e sabíamos que poderia subir consideravelmente. E foi o que aconteceu. Já nas primeiras horas desta quarta, percorremos os bairros e avisamos desse perigo”, disse o secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano.

As secretarias de Serviços Públicos, de Ordem Pública, de Comunicação e de Assistência Social estão na linha de frente junto com a Defesa Civil. O prefeito Mario Esteves já determinou que todas as demais também fiquem de alerta. Ele lembrou sobre o reconhecimento Federal às cidades em estado de Calamidade Pública (gov.br/mdr/pt-br/noticias/mais-33-cidades-atingidas-por-desastres-obtem-reconhecimento-federal-de-situacao-de-emergencia).

“Barra do Piraí foi uma das selecionadas pelo Governo Federal a receber apoio após o nosso Decreto de Calamidade Pública. Agora é estar em prontidão para atender aos que precisarem. Vamos avançar com os trâmites burocráticos para que esta verba de Brasília venha a agraciar os atingidos pelas cheias passadas”, afirma Mario.

Ocorrências devem ser feitas para o número 199, da Defesa Civil. Além disso, os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) também estão à disposição dos possíveis atingidos.

Foto: Divulgação | PMBP