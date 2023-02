Uma mulher, de 25 anos e grávida de gêmeos, sofreu um grave acidente na manhã desta quinta-feira (dia 23), na BR-393, em Vassouras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a condutora do Corsa Wind perdeu o controle do veículo por volta das 8h30 no km 240, próximo ao trevo de Mendes. O carro colidiu com a defensa metálica e capotou.

A gestante foi socorrida pelo resgate da concessionária e levada para o Hospital Escola de Vassouras, que não divulgou seu estado de saúde.

Ainda segundo a PRF, a rodovia chegou a ficar congestionada por cerca de 40 minutos até a remoção do veículo e o socorro à motorista.

Foto: Divulgação PRF