Policiais militares do 28º BPM, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam, no final da noite dessa quinta-feira (dia 23), um jovem de 22 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT/2ªCIA), de posse de informações de que teria um homem efetuando disparos de arma de fogo, foram até o local, e foram recebidos pelo homem, que confirmou os disparos e que a arma estaria em um cômodo da casa aparentando ser uma garagem. No local, foi apreendida uma espingarda calibre 28, com 03 cartuchos intactos e dois deflagrados.

O homem foi preso e encaminhado, junto com material apreendido, para sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: PM