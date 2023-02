Com a ajuda do trabalho de seus cães farejadores, a Receita Federal apreendeu nesta sexta (dia 24) encomendas postais com drogas, anabolizantes e dinheiro falso no Centro de Tratamento dos Correios, em Benfica, no Rio de Janeiro.

Os cerca de R$ 30 mil em entorpecentes foram encontrados em cinco remessas domésticas. No total havia 54 frascos de lança-perfume e 511 g de ecstasy. Essas encomendas iam do Rio de Janeiro e de São Gonçalo para Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Já o dinheiro falso (50 notas de R$ 20) estava em outra remessa e uma grande quantidade de anabolizantes foi descoberta em outras 33 remessas.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES). A atuação da RFB na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à proteção da vida. Além disso, a Instituição inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado.

Foto: Divulgação RFB