Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, nesta terça-feira (dia 28), um homem acusado de roubo e estupro. Ele foi capturado no bairro São Francisco de Assis, em Barra Mansa, Região do Médio Paraíba, após meses de investigações e um trabalho de inteligência.



Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão na residência dele. Na casa, os agentes encontraram as roupas que ele utilizava no momento do crime.



Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional.