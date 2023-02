O Fluminense confirmou nesta terça-feira (dia 28) a assinatura de um pré-contrato com o atacante Lelê, do Volta Redonda. A equipe tricolor venceu a disputa com o Vasco, que também pretendia contratá-lo. O jogador deve se apresentar ao novo clube após o término do Campeonato Estadual. Destaque no Voltaço, Lelê é o atual artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols.

Conforme nota divulgada no Twitter do Fluminense FC, o atleta chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023 e com opção de aquisição em definitivo dos seus direitos.

Foto: Reprodução/Twitter