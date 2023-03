O vereador Hálison Vitorino tem acompanhado de perto a situação das escolas de Volta Redonda, especialmente do bairro Retiro. Recentemente em Sessão Plenária, ele manifestou mais uma vez no seu discurso, a sua luta em prol da reforma da Escola Alzira Vargas. Localizada no coração do bairro Retiro, a escola atende muitos alunos, que infelizmente estão sofrendo com os transtornos causados pela péssima situação em que se encontra a sua estrutura.

“Estive pessoalmente na escola, levei o pedido até o Secretário de Educação, que me afirmou que a obra se iniciaria agora no primeiro semestre de 2023. Minha preocupação agora é que mudou o Secretário, mas não tem problema, vamos continuar lutando pela escola mais antiga de Volta Redonda nesse tipo de ensino”, enfatizou o vereador.

Outra situação que o vereador está acompanhando é a da Escola Pará, também do Retiro, que sofreu muito com as consequências da forte chuva que atingiu a nossa cidade nessa semana. Hálison esteve pessoalmente para se solidarizar com os professores e moradores da localidade que no momento ainda estavam fazendo a limpeza e recuperando o que podiam após o estrago causado.

Vale frisar que sua comoção não tem ficado só nas visitas, através das demandas identificadas em cada uma delas, Vitorino segue buscando soluções e alternativas para que os problemas sejam solucionados e que os pais e moradores sejam tranquilizados.

“Seguimos na luta, não vamos parar até que providências sejam tomadas”, finalizou Hálison Vitorino.

Foto: Divulgação