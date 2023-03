Buscando a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o Volta Redonda visita o Madureira neste sábado (dia 4), às 15h30min, no estádio Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do estadual. O Voltaço ocupa a quarta colocação com 16 pontos, enquanto o Tricolor Suburbano está em décimo com 09 pontos.

Para o confronto de logo mais, o técnico Rogério Corrêa não terá o volante Dudu à disposição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Daniel Felipe segue em recuperação de uma operação para reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo. Ele sofreu a lesão na partida contra a Portuguesa-RJ, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Por outro lado, o artilheiro do Campeonato Lelê está confirmado. Durante a semana, ele assinou um pré-contrato com o Fluminense, mas irá se apresentar ao novo clube apenas após o encerramento do Estadual.

Em nove jogos no Carioca, o Voltaço conquistou cinco vitórias, um empate e sofreu três derrotas. O Tricolor de Aço tem o melhor ataque do Campeonato, com 18 gols marcados, ao lado de Flamengo e Vasco.

O último confronto entre Volta Redonda e Madureira ocorreu no dia 12 de fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Carioca e terminou com vitória da equipe da Zona Norte do Rio por 1 a 0.

A Provável escalação: Vinicius Dias, Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Foto: Divulgação