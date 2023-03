A reintegração dos metalúrgicos demitidos pela CSN foi suspensa pelo Tribunal Superior do Trabalho. A decisão é da Ministra Corregedora-Geral Dora Maria da Costa que afirmou que readmissão sem o trânsito em julgado do processo poderia provocar danos à empresa.

O prazo para a CSN reintegrar nove funcionários, entre eles atuais diretores do SindMetal, demitidos em abril após integrarem a comissão que participou de forma independente da negociação do acordo salarial do ano passado, terminava na sexta (dia 3). “Ou tem reintegração ou vai ter reação da categoria”, ameaça a nova direção do Sindicato, em nota publicada no Boletim de segunda-feira (dia 27).

O recurso da empresa, que suspendeu a readmissão, é contra a sentença da desembargadora Rosana Salim Villela favorável aos metalúrgicos, mantendo a decisão da juíza Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula, da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda.