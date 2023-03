Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam, na quinta-feira (dia 2), dois homens por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano, no bairro de Barão de Angra, em Paraíba do Sul.

Os dois, além de um comparsa já preso, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima e a agrediram com socos e pontapés. Segundo apurado pela unidade, a motivação do crime seria a disputa territorial pelo tráfico de drogas daquela localidade.

Os presos foram conduzidos à 107ª DP e, após as formalidades de praxe, serão encaminhados ao sistema penitenciário.