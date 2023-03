Uma das vozes mais marcantes do Brasil vai receber uma homenagem no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. Um tributo ao músico carioca Tim Maia acontece no próximo dia 24 de março, na Sede Social do Clube, a partir das 20h.

O cantor Ranieri e a banda Aracati são as atrações da noite, além dos DJs Sérgio Mamma e Flavinho que comandam os intervalos. O repertório reúne clássicos como ‘Gostava tanto de você’ e ‘Não quero dinheiro’. “Para nós é uma alegria realizar mais uma edição do Hi-Fi, desta vez com um tributo ao Tim Maia. O público pode esperar uma noite muito animada, com os maiores sucessos desse músico que marcou época”, destaca o diretor social do Clube, Enock França.

O evento é uma das comemorações de aniversário do Clube dos Funcionários, como destaca o presidente da organização, Gustavo Tramontin. “O Hi-Fi já faz parte do calendário Alvigrená e nada melhor do que dedicar essa festa aos 81 anos do Clube. Esse tributo ao Tim Maia será muito especial, estamos preparando tudo com muito carinho para os nossos associados e amigos. Será uma noite memorável”, comentou Tramontin.

O Hi-Fi é um evento tradicional que acontece desde a década de 70 no Clube. A festa se renova a cada edição, mas continua sendo um encontro entre amigos e familiares que se divertem ao som de grandes sucessos. Os ingressos e mesas estão à venda na Secretaria ou pelo site do Clube. Classificação etária 18 anos.