Uma jovem de 20 anos, identificada como Ana Beatriz Ferreira Andrade, morreu em um acidente na noite de sábado (dia 11), após a moto pilotada pelo namorado, de 21 anos, colidir com um carro na Avenida Beira-Rio, na altura do bairro Vila Mury.

O rapaz foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e está no CTI em estado grave no Hospital São João Batista. Ele teve fraturas na coluna e na região do tórax.

A Polícia Militar esteve no local e, até a publicação desta matéria, não se sabe a dinâmica do acidente.

Foto: reprodução das redes sociais