Menos de 24 horas após superar o Atlético-GO nos pênaltis e sair de campo classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, em Goiânia, o Volta Redonda iniciou os trabalhos visando sua próxima partida na temporada. No sábado (dia 18), às 16h, o Voltaço enfrenta o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe goiana realizaram apenas um trabalho regenerativo no CT do Goiás. Os demais jogadores foram ao gramado e realizaram atividades físicas e táticas.

A classificação na Copa do Brasil garantiu ao Volta Redonda a melhor campanha desde 2006, na ocasião, chegou nas quartas de final do torneio. Agora, com uma excelente temporada, o Voltaço entra em campo contra o Fluminense precisando de um empate para garantir uma vaga na final do estadual. Em 2023, os times se enfrentaram duas vezes e o Esquadrão de Aço venceu todas (1 a 0 e 2 a 1).