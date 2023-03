Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na noite dessa quarta-feira (dia 15), no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí, um homem de 57 anos, com grande quantidade de drogas.

A denúncia recebida pela polícia era de que criminosos ligados a facção Comando Vermelho (CV), estariam escondendo drogas no endereço mencionado. Os agentes foram até o local e, após revista no domicílio, localizaram um depósito de drogas do Complexo do Belvedere. Foram apreendidos 3.100 pinos de pó branco (cocaína) CV pó de R$ 10, 604 pinos de pó branco (cocaína) CV pó de R$ 35, 6.000 pedras de crack CV de R$ 10, 08 lotes de maconha de 100 BP CV, 44 sacolés de pó amarelo, 60 lança-perfumes, 427 Black lança, 64 maconha BP CV de R$ 10, 4 folhas de etiquetas da facção CV.

O preso e todo material apreendido, foram levados para 88º DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Foto: PM