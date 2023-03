Morreu na noite dessa sexta-feira (dia 17) o taxista Manoel Alves da Silva, de 67 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, há cerca de um mês, devido a uma Erisipela. A doença, segundo o Ministério da Saúde, é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos diabéticos, como foi o caso de Manoel.

De acordo com a esposa, Andreia Cristina Aguiar, por conta do machucado, o taxista precisou consumir grande quantidade de antibiótico para eliminar a bactéria, o que causou a paralisação de dois rins, fazendo com que ele necessitasse de hemodiálise todos os dias.

A FOLHA DO AÇO chegou a noticiar em sua mais recente edição impressa o pedido de ajuda da família de Manoel. Segundo Andreia, sem o marido trabalhando e com as despesas para visitá-lo diariamente no hospital, o orçamento da família ficou prejudicado, com os gastos de alimentação, transporte, aluguel e demais contas.

O sepultamento do corpo de Manoel Alves da Silva está previsto para às 13 horas deste sábado (dia 18).