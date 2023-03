Agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal (GMVR), que ficam na Base Integrado Retiro, prenderam um homem por suspeita de praticar roubos e furtos no bairro. A prisão foi efetuada nesta sexta-feira (dia 17). Na delegacia, foi descoberto que havia um mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com moradores, um homem de 43 anos e morador do bairro Candelária estaria praticando furtos em produtos de um supermercado, localizado na Avenida Sávio Gama, no Retiro.

Com as características do suspeito, os agentes fizeram a abordagem e encontraram com ele 11 embalagens de desodorante, que teriam sido furtados de outro estabelecimento comercial.

O homem foi levado à 93ª DP, onde os policiais descobriram que existe um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que ficou preso.

“É importante perceber que a população está aprovando o trabalho desenvolvido pelos policiais militares do Proeis e da GMVR, demonstrando a confiança no aparelho público que foi construído no bairro, pois não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Vamos avançar muito mais e levar esse projeto para outros 16 bairros ainda este ano”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.