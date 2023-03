Páscoa é renascimento, é amor, é solidariedade. O dia 9 de abril se aproxima e, com ele, o desejo de muitas crianças em ganhar os tradicionais ovos de chocolate. Em paralelo a esse desejo, aflora também no ser humano a empatia e a solidariedade, fazendo com que grupos se unam em prol da alegria do próximo.

Enquanto surgem notícias sobre o alto preço dos chocolates nas prateleiras dos supermercados, a solidariedade da Turma do Bem deve conseguir transformar a Páscoa em um momento de felicidade para famílias carentes do bairro São Sebastião, em Volta Redonda. A ideia, segundo Simone Neves, uma das organizadoras, é atender cerca de 20 famílias com cestas básicas e 200 crianças com caixas de bombom.

“Páscoa é tempo de amor, de gratidão pelo que temos e por tudo que podemos ter. É tempo de alimentar o nosso coração com fé, esperança e, principalmente, solidariedade”, destaca o grupo.

A Turma do Bem é um projeto social que arrecada alimentos, móveis e vestimentas para pessoas necessitadas. “Todas as arrecadações são feitas através de amigos e sem nenhuma ajuda governamental. Todos os meses cestas básicas são montadas e distribuídas a quem precisa”.

Já o Camisa 10 tem como meta arrecadar 300 caixas de bombons para fazer a alegria dos alunos e alunas do projeto. De acordo com um dos responsáveis pela ação, Ronie Oliveira, as arrecadações vão até o dia 31 de março e a entrega dos chocolates acontece no dia 8 de abril, no campo de Santa Rita do Zarur.

“Atendemos, no ano de 2022, aproximadamente 300 crianças, entre meninas e meninos, dos bairros Santa Rita, Santa Cruz e Santa Cruz 2. Fazemos a inclusão e interação social através do esporte, sem cobrança de taxa e nem mensalidade, já que nossos professores são todos voluntários”, explica Ronie. “Contamos com vocês para fazer a Páscoa das crianças carentes da nossa região mais doce e alegre”, acrescenta.

Outra instituição que irá promover o bem nesta Páscoa é o grupo Humanus, de Barra Mansa. Os integrantes estão arrecadando caixas de bombons que serão entregues às crianças de cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Valença e Santa Isabel do Rio Preto.

“Venha com a gente transformar chocolate em felicidade”, incentiva o grupo. A Páscoa Solidária do Humanus já atingiu 10% da meta que é arrecadar três mil caixas de bombons.

Atuando há 40 anos em causas sociais, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi) também está arrecadando, até 31 de março, caixas de bombons para fazer essa Páscoa mais que especial. As guloseimas serão distribuídas durante uma festa na sede, no dia 5 de abril.

Criado pela advogada Danielle Pinheiro, o grupo Mãos que Ajudam está recebendo ovos de Páscoa e/ou caixas de bombons para presentear famílias carentes de Vargem Alegre. O projeto existe há quatro anos, quando Danielle se tornou família afetiva de uma criança da comunidade.

Hoje, a advogada ajuda cinco famílias com o apoio de parentes e alguns amigos, com cestas básicas mensais, material escolar, orientação jurídica e muito amor. “O projeto conta com 20 crianças e toda ajuda faz diferença”, ressalta a voluntária.

COMO AJUDAR?

Turma do Bem

Para colaborar com o projeto, você pode doar uma caixa de bombom até o dia 30 de março nos seguintes pontos de arrecadação: Zeza, na Rua 1043, bloco 140 – 21. Volta Grande IV /Mirali Veículos, na Avenida 7 de Setembro, 553, Aterrado /Nayara Sales Hair, na Rua Luiz Lopes Dornelas, 372, Aero /Loja Aurora, na Rua Maurílio Gomes da Silveira, 195, Monte Castelo /Simone, na Rua General Andrade Neves, 336, Colina /RTM Treinamento Físico, na Rua 188, 43, 6º andar, Vila.

Projeto Camisa 10

Você pode ajudar doando uma ou mais caixas de bombom da marca Garoto. Caso não tenha tempo de comprar, pode contribuir via PIX, chave 24998320694, no valor que puder.

Humanus BM

Para contribuir com o projeto da Humanus Barra Mansa, os pontos de coleta para doações são: Ademir Ferreira Imóveis – Rua São Sebastião, 88/01, Centro, Barra Mansa (horário comercial) /Loja Aleatory, 2º piso, Sider Shopping, Volta Redonda (horário comercial) /Achieve Languages – Quatis /Centro Médico Quatis – Rua José Leite, 213, Centro – Quatis /JJR Serviços – Rua Estavan Domingos Pederassi, 14, Centro, Porto Real (horário comercial) /Chácara do Chico – Estrada Santa Rita de Jacutinga, 100, Vila Ivete (horário comercial) /Mercearia do Cotó: Rua Benedito Leite Pinto, 28, Santa Isabel do Rio Preto /Posto de Gasolina Santa Isabel – Estrada de Santa Rita de Jacutinga – Santa Isabel do Rio Preto. Para quem preferir, o PIX oficial é o 572.344.427-15 (CPF) no nome de Martha L. Chianelli.

Apadefi

As doações de caixas de bombons para a Apadefi podem ser feitas na secretaria da Associação, que fica na Avenida General Euclides de Figueiredo, nº 350, no Retiro. A ajuda também pode ser feita através do PIX disponibilizado pela diretora da instituição, na chave 24998733407, em nome de Rosangela de Oliveira Simeão. É necessário que o doador envie, posteriormente, o comprovante para o mesmo número, para que a entidade tenha o controle das doações.

Mãos que Ajudam

Quem quiser contribuir com o projeto da advogada Danielle Pinheiro referente às famílias de Vargem Alegre pode entrar em contato com ela para combinar a doação ou efetuar um PIX, de qualquer valor, pelo número (24) 99842-9526.

Foto: divulgação/ Projeto Camisa 10