Sthefany Lima, atleta do Clube dos Funcionários em Volta Redonda, foi finalista do torneio ITF (International Tennis Federation) J100 de Mendoza, na Argentina. Depois de ter vencido seus quatro primeiros jogos na competição, a paulista, de 16 anos, ficou com o vice-campeonato. Sthefany foi superada na última sexta-feira (dia 24) pela chilena Martina Pavissich por 7/6 (7-4), 4/6 e 6/3.

Com apenas 16 anos, a atleta ocupa o 266º lugar do ranking mundial juvenil e é a sexta melhor brasileira na classificação. A jovem que buscava seu segundo título de ITF, receberá 60 pontos pela boa campanha no torneio. Como profissional, Sthefany já tem 10 pontos na WTA (Women’s Tennis Association).

“Essa é a primeira vez que a Sthefany disputa a final de um torneio ITF 100. Tenho muito orgulho da dedicação e empenho que ela coloca em tudo que faz. Nosso objetivo é avançar para que ela realize o sonho de estar entre as melhores do ranking para jogar os grandes torneios na chave principal”, destaca o técnico e pai da atleta, Emerson Lima.

Nesta semana, Sthefany está disputando em Santa Cruz, na Bolívia, o ITF 300 e já venceu com duplo 6/0 contra a boliviana April Pastor. No próximo desafio, Sthefany enfrentará a chilena Antonia Vergara.

O diretor de Esportes do Clube dos Funcionários, Alex Ribeiro, avalia com otimismo os resultados da tenista. “Sthefany está construindo uma carreira brilhante no esporte. Suas conquistas são fruto de um trabalho árduo ao lado de seu técnico, o que nos impulsiona a investir cada vez mais na formação de atletas na região”, comentou Alex.

Foto: Divulgação