A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quarta-feira (dia 29), o sorteio que definiu os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil de 2023 e o adversário do Volta Redonda será o Bahia.

Como definido em sorteio, o Voltaço fará o primeiro jogo em casa, no Raulino de Oliveira, e decidirá a vaga para a fase oitavas de final fora de casa, na Fonte Nova.

A partida inicial está prevista para a semana do dia 12 de abril e o confronto da volta deve acontecer na semana do dia 26 de abril. As datas e os horários dos jogos ainda serão definidos pela CBF.

EQUIPES SE ENFRENTARAM EM 1995

Volta Redonda e Bahia repetem um confronto que aconteceu na Copa do Brasil de 1995. Na ocasião, as duas equipes se enfrentaram pela primeira fase do torneio em jogos de ida e volta. O primeiro duelo aconteceu no Raulino de Oliveira e terminou empatado em 0 a 0. Na Fonte Nova, os dois times repetiram o resultado sem gols e a vaga foi decidida nos pênaltis, que terminou com uma vitória da equipe baiana por 7 a 6.

