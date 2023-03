Uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio foi registrada no fim da manhã desta sexta-feira (dia 31), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 324, na pista auxiliar, próximo à rodoviária da cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete Fiat/Strada transitou pela contramão de direção, quando um Peugeot/206, ao passar por um ônibus que estava parado no ponto, se deparou com o outro veículo no sentido oposto, de forma irregular, não tendo como evitar a colisão frontal. Felizmente, ninguém ficou ferido.

No entanto, de acordo com a PRF, foram constatadas infrações de trânsito em ambos os veículos, estando os dois com licenciamento vencido e pneus em mau estado, sendo ainda aplicada multa para o condutor da Strada por transitar pela contramão de direção. Já o Peugeot recebeu multas por falta de equipamento obrigatório (estava sem macaco) e alteração de característica (possui kit gás, mas não constava no documento).

Os dois veículos foram removidos para o pátio e os condutores orientados sobre o preenchimento de Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet. O Peugeot recebeu um total de R$ 879,16 em multas, enquanto a Strada foi multada em R$ 782,17.

Foto: Divulgação/PRF