Um grave acidente envolvendo um carro e uma van deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança, no começo da tarde desta segunda-feira (dia 3), em Volta Redonda. A colisão ocorreu na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Água Limpa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram dois homens, de 34 e 53 anos; uma mulher de 29; e uma menina, de apenas cinco anos. Todos foram socorridos e encaminhados para o Hospital São João Batista, que ainda não divulgou o estado de saúde de cada um deles.

As causas do acidente são desconhecidas, porém vídeos que circulam em redes sociais mostram a confusão no trânsito e o estado dos veículos após a batida.

Imagens: Reprodução / Redes Sociais